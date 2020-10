Elon Musk no se regirá por la ley terrestre en futura colonia en Marte

Estados Unidos.- SpaceX, de Elon Musk , declara a Marte como un "planeta libre" y la empresa no reconoce las leyes terrestres cuando coloniza el mundo marciano.

Los reclamos fueron detectados enterrados en los términos de servicio al consumidor beta de Starlink que se envió recientemente a los clientes antes del lanzamiento de Internet.

Denominada 'Leyes aplicables', la sección establece que SpaceX no cumplirá con las leyes internacionales más allá de la Tierra y la luna, sino que adoptará principios de autogobierno 'establecidos de buena fe'.

Los términos del servicio se compartieron en Twitter y Reddit , pero también se producen una semana después de que la compañía revelara planes para construir una mega constelación alrededor de Marte y una ciudad autosuficiente que no dependa de la Tierra para sobrevivir.

Los usuarios de Twitter 'Whole Mars Catalog ' parece ser el primero en compartir la novena cláusula en los términos de servicio al consumidor beta de Starlink.

Only @elonmusk would write this shit.



From the Starlink terms of service.



He´s already laying the legal framework for the Mars colony... pic.twitter.com/GRt1SKwVWJ