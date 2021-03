La Florida de Ron DeSantis: la estrategia estatal que permitió contener la pandemia

Al inicio de la pandemia, uno de los estados de la Unión Americana que más críticas recibió debido a sus normas poco restrictivas hacia la población fue Florida, gobernada por el republicano Ron DeSantis.

Incluso, algunos medios la comenzaron a llamar "la Península de la Muerte", debido a que el gobierno estatal no impuso el uso obligatorio de mascarillas en lugares públicos, no cerró negocios ni playas, y en general, DeSantis aplicó restricciones y medidas de contención mucho más breves y enfocadas plenamente en poblaciones de riesgo.

Si bien existieron casos de contagios y decesos por Covid-19, los resultados de la estrategia empleada en Florida no fueron diferentes a los de otros estados cuyas medidas fueron muy restrictivas y autoritarias.

Incluso, los habitantes de Florida poco vieron afectada su vida cotidiana, lo que permitió mantener una economía estable, aunado a que las libertades individuales se mantuvieron intactas.

Florida has seen 9 consecutive months of private sector job growth. Our unemployment rate is 4.8% - far below the national rate of 6.3%. pic.twitter.com/dlillVrIPD