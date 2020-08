Astronauta graba sorpresivamente 5 ovnis cerca de la Tierra desde el espacio

Un astronauta ruso a bordo la Estación Espacial Internacional (EEI) tuvo la idea de grabar la aurora polar que pasaba sobre la Antártida, sin embargo, fue sorprendido por cinco objetos luminosos no identificados.

"En los segundos 9-12 aparecen cinco objetos volando unos al lado de otros a la misma distancia. ¿Qué creen que son? ¿Meteoros, satélites o... ?", escribió el cosmonauta Iván Vágner en su cuenta de Twitter.

La grabación ya fue enviada a la administración de la agencia espacial rusa Roscosmos y al Instituto de Investigaciones Espaciales de la Academia de Ciencias de Rusia para identificar los "misteriosos" objetos luminosos.

Sin embargo, el experto en cosmonáutica Ígor Tirski, dijo creer que los 'huéspedes espaciales', realmente corresponden a satélites de Starlink, el proyecto de la compañía SpaceX para proporcionar acceso a Internet en cada rincón de la Tierra.

Space guests, or how I filmed the new time-lapse.



The peak of aurora borealis when passing over the Antarctic in Australia´s longitude, meaning in between them. However, in the video, you will see something else, not only the aurora. pic.twitter.com/Hdiej7IbLU