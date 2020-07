Hombre con explosivos secuestra en Ucrania un autobús con unas 20 personas

Moscú.- Un hombre armado y pertrechado con explosivos secuestró hoy un autobús con unas veinte personas a bordo en la ciudad de Lutsk, en el noroeste de Ucrania, informó la Policía local.

El presidente del país, Vladímir Zelenski, señaló a su vez que las fuerzas del orden hacen todo lo posible para que la situación se resuelva "sin víctimas".

El mandatario ucraniano escribió en Facebook que el suceso ocurrió esta mañana, a las 09.25 hora local (06.25 GMT), cuando la policía recibió un aviso del propio secuestrador.

El autobús, con las cortinas echadas, se encuentra en la plaza del Teatro de Lutsk, que ha sido rodeada por efectivos policiales, señaló el periódico digital ucraniano korrespondent.net.

La Policía ha pedido a los ciudadanos que "no se acerquen a la zona" y se queden "en casa o en sus lugares de trabajo".

