Xbox le dice adiós a la reventa de códigos digitales; presenta Digital Direct

Una de las cosas más terribles en el mundo de los videojuegos, es el saber que tenemos que ingresar un código de 25 dígitos para poder completar la compra de los diferentes videojuegos para los usuarios de las consolas de Xbox, pero la empresa le dirá adiós a este hecho tan aburrido.

Microsoft presentó el Digital Direct, una nueva función que busca acabar con los códigos físicos, lo que también terminará con la opción de revender o regalar dichos códigos.

Ahora cuando compremos una consola Xbox con algún juego o servicio incluido, ésta ya no incluirá códigos que debamos canjear. Ahora se incluirán códigos digitales dentro la consola que se ligarán de forma automática a nuestra cuenta de Microsoft.

Microsoft explica que con Digital Direct ´todo el contenido digital, incluyendo juegos, suscripciones y contenido exclusivo, se canjeará a tu cuenta de Microsoft y se entregará directamente a la consola Xbox durante la configuración´.

Con esta nueva medida Microsoft estará combatiendo la venta de códigos de juegos, pues era común que algunos compraran bundles de Xbox con ciertos títulos, pero tomaban los códigos correspondientes a estos, y los vendían por separado. O por ejemplo, querías comprar un paquete de Xbox con FIFA en descuento, antes podías revender el código para recuperar algo de dinero ya que a lo mejor no eres fan de FIFA. Pues ahora con Digital Direct esto no será viable, ya que al meter nuestra cuenta de Microsoft en al consola, este juego quedará ligado a nosotros y no podremos pasarlo a nadie más.

El sistema debuta con los bundles de Xbox One X edición limitada Cyberpunk 2077. Los dueños de esta consola recibieron información de que el juego se les aplicará automáticamente a su cuenta de Microsoft el 17 de septiembre, por lo que no habrá más códigos para canjear.

Cómo canjear ofertas de Digital Direct

Durante el proceso de configuración de tu nueva consola, las ofertas de contenido y servicios adjuntas a la consola aparecerán para canjear. Haz clic en "Reclamarlo" para canjear cada artículo. Una vez canjeado, tu contenido se encuentra en tu biblioteca digital en Mis juegos y aplicaciones.

Si quieres, también puedes canjear cualquier artículo en una fecha posterior.

Canjea en cuentas. Selecciona Configuración> Cuenta> Incluido con esta Xbox para ver una descripción general y el estado de canje de cualquier oferta de Digital Direct incluida con tu consola.

Canjear en Mi bibliotecaPresiona el botón Xbox para abrir la guía y luego selecciona Mis juegos y aplicaciones> Biblioteca completa> Ofertas de consola para ver tus ofertas.

(Con información de Xbox, Xataka y Tierragamer)