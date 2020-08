Entérate de las tres grandes novedades que llegarán a WhatsApp este año

MONTERREY, NUEVO LEÓN.- WhatsApp, aplicación propiedad de Facebook, trabaja arduamente para incluir en los próximos meses de este 2020 una importante variedad de funciones, tanto para dispositivos iOS como Android.

En la más reciente actualización de WhatsApp se incluyó una función que permite a quien utiliza la app comprobar si los mensajes que le reenvían son veraces o si, por el contrario, se trata de bulos.

A continuación te traemos los detalles de las tres grandes novedades que llegarán próximamente al servicio de mensajería instantáneo.



Los desarrolladores de WhatsApp están creando una herramienta para usar el mismo número en distintos dispositivos a la misma vez, por lo que podrás mantener tu sesión activa en cuatro dispositivos máximo a la vez, según informó el portal que comparte adelantos de la app, WABetaInfo.

Sin embargo, hasta el momento se desconoce si solo estará disponible en smartphones o si, por el contrario, también se podrá utilizar con tabletas y otro tipo de dispositivos.

También detalló que la plataforma ya está trabajando en la fase beta para hacerlo posible.

Yes, it's the ability to use your WhatsApp account from 4 devices at the same time.

Under development, but it's great!



???????? pic.twitter.com/JYvtMahrag