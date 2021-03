Volkswagen cambia de nombre en Estados Unidos: ahora es Voltswagen

La compañía automovilística alemana Volkswagen, cambió su nombre en Estados Unidos para ahora ser "Voltswagen of America", declarando así abiertamente en enfoque que tendrán hacia la producción de vehículos eléctricos.

We know, 66 is an unusual age to change your name, but we´ve always been young at heart. Introducing Voltswagen. Similar to Volkswagen, but with a renewed focus on electric driving. Starting with our all-new, all-electric SUV the ID.4 - available today. #Voltswagen #ID4 pic.twitter.com/pKQKlZDCQ7