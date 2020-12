iPhone 12 mini: ¿qué lo hace diferente al resto de su generación?

Cuando Apple presentó su décimo segunda generación de teléfonos inteligentes, pocos esperaban que incluyera una versión "mini" que en los próximos años otras compañías de tecnología replicarán para hacer competencia.

De acuerdo a las reseñas de varios portales especializados en tecnología, el iPhone 12 "mini" no debe subestimarse, pues su pequeño tamaño nada tiene que ver con lo bien equipado que viene comparado con las otras versiones.

A pesar de ser un teléfono inteligente pequeño tiene las mismas dos cámaras de 12 megapíxeles, cada una, con modo nocturno ultra amplio; procesador potente y resistencia a líquidos; excepto por dos cosas: el tamaño de su pantalla y la duración de su batería.

El tamaño de la pantalla y la duración de la batería serían las únicas dos desventajas que los especialistas en tecnología encontraron para el iPhone 12 "mini", sobre todo, para aquellos que disfrutan adentrarse en el mundo de los videojuegos o que utilizan sus dispositivos electrónicos como herramienta de trabajo las 24 horas del día.

En cuanto a diseño, el iPhone 12 "mini" regresa a los bordes planos característicos de la quinta generación y anteriores, disponible en colores azul, verde, blanco, negro y rojo, con una pantalla Super Retina XDR resolución Full HD de 5.4 pulgadas.

