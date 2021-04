¿Vas a un restaurante? Por esto tu cuenta te saldrá más cara

Monterrey, Nuevo León.- La escalada de precios "se está comiendo" al sector restaurantero de Nuevo León, que ya advirtió que sí la tendencia continúa, no habrá de otra que ajustar menús y precios para los comensales.

En entrevista con El Horizonte, Jorge Moeller, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados(Canirac) en la entidad, explicó que no solo se trata de un aumento en la tortilla, sino también de la carne, el frijol y otros insumos que están poniendo sus números en aprietos.

"Ahorita fácil ya traemos un alza en todo, no nada más en la tortilla y cada restaurante, de acuerdo con su plan de trabajo tendrá que hacer los ajustes necesarios porque ahorita venimos de una pérdida tremenda por cierres y aforos y ahorita estamos tratando de reconquistar a nuestros comensales

Si nos aventamos aumentando precios pues está complicado, pero sin embargo, en algunos casos lo que hacemos es pedirle a los comensales que sean conscientes de la inflación que estamos viviendo porque ellos también la están sufriendo", expresó.

Dijo que aunque no todos ajustarían precios de platillos si tendrán que modificar sus menús para no depender tanto de platillos elaborados en su mayoría con insumos de precios altos.

"Habrá restaurantes que rediseñen sus menús de acuerdo a los costos, pero nuestra idea es dar el máximo de calidad y el mínimo de precios, y que no cambie la percepción del platillo

Estos aumentos nos vienen a pegar, por eso insistimos que no cerraran la economía: estos aumentos escalonados que muchos de ellos dependen también del incremento de hidrocarburos", dijo.

Como ejemplo, Moeller dijo que los cárnicos son lo que más se han incrementado, hasta en un 100 por ciento.

"Las carnes importadas subieron al doble; un kilo de rib eye prime te costaba $300 y ahorita cuesta casi $800 pesos.

El menú no tarda en ajustarse pero hay que aclarar que no todos lo van a hacer, algunos dependiendo de su mezcla de menús tendrán que ajustar sus planes de mercadotecnia y de ventas o capacitación a empleados para mover aumentos a platillos que no traen muchos aumentos. Un restaurante que dentro de sus platillos vende tacos pero que solo representan el 3% de su menú total pues si los podrá absorber y obtener flujo pero de otros platillos", insistió.

Entre otros datos mencionó que el pan blanco se les incrementó un 42%, el frijol un 30%, el huevo un 27%, pollo un 25%, el aceite un 20% y la leche un 15 por ciento.

"Los hidrocarburos y los granos aumentaron mucho aparte las importaciones también", expresó.

Moeller reconoció que la situación ya era complicada desde hace algunos meses, y prueba de ello es que el ticket promedio en los restaurantes hoy reporta una caída de 50% debido a que el bolsillo de la gente está muy castigado.