Usar este fondo de pantalla hará colapsar tu teléfono Android

Monterrey.- Un fondo de pantalla ha provocado que varios teléfonos Android colapsen e incluso lleguen a la pérdida de todos los datos guardados en la memoria interna.

Este problema fue descubierto por el usuario de Twitter @UniverseIce y confirmado por sus seguidores que, por curiosos, hicieron la prueba con sus dispositivos.

De acuerdo con la publicación, los modelos afectados son los de Samsung, OnePlus, Nokia, Xiaomi, Google y, en menor medida, los teléfonos Huawei.

WARNING!!!

Never set this picture as wallpaper, especially for Samsung mobile phone users!

It will cause your phone to crash!

Don't try it!

If someone sends you this picture, please ignore it. pic.twitter.com/rVbozJdhkL