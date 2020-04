´Usan al COVID-19 para controlar la economía global´, afirma académico capitalino

Si el COVID-19 no es un invento de los globalistas, sí es usado como una herramienta para que las grandes corporaciones de Estados Unidos, Gran Bretaña y Europa sigan controlando la economía mundial, afirmó ayer Jorge Santa Cruz, catedrático universitario y periodista.

"El COVID-19 –si no lo provocaron los globalistas– lo están utilizando para cambiar o hacer mas rígido el modelo económico global para desplazar a la micro y mediana empresa, para hacer más chica o desaparecer a las clase media, y para controlar a la población vía los medios tecnológicos so pretexto de las enfermedades, de la no suplantación de identidades, etcétera.

"Obviamente (también lo usan) para disfrazar que ellos han ocasionado esta crisis económica, provocando los desplomes bursátiles, provocando especulación financiera, cuando las bolsas se caen ellos compran baratísimo y venden caro, y con información privilegiada pueden especular y comprar moneda barata y revenderla más cara.

El catedrático universitario detalló que la intención del simulacro "Evento 201", que consistió en simular una pandemia incontrolable, tuvo como intención dar a conocer los planes de los magnates y gobiernos para disfrazar como filantrópica la lucha contra una epidemia, cuando lo que se quiere es controlar u diezmar a la población adulta mayor con miedo y la amenaza del coronavirus.

"El objeto es que sus planes se conozcan a nivel global, por las personas a las que tienen incrustadas en los círculos de decisión, sean políticos, sean empresarios, sean académicos, etcétera, les sale gratis o muy barata la propagación de la información.

"Me parece una muestra de cinismo porque finalmente no solo con la conferencia de Bill Gates de 2015, no solo con la reunión del 18 de octubre del 2019 (Evento 201), sino con toda una catarata de películas, de obras de teatro, de libros, nos van preparando escenarios y a la hora de que nos toca nos adormecen con campañas de miedo", expresó.

Santa Cruz insistió en que se está utilizando al COVID-19 para disfrazar la crisis económica sistémica global, provocada por grandes poderes económicos representados por los globalistas Soros (Fundación Sociedad Abierta), Rotchild, y organismos como el Foro de Davos y el FMI, quienes están en confrontación con los Rockefeller, los Morgan y los discípulos de Kissinger.

El académico destaca además que otro elemento que motiva a los potentados globalistas son el afán de controlar a la población.

"Aquí viene otro elemento muy grave, el del control de la población, si desde el 2012 el FMI alertaba sobre ´el riesgo de la longevidad´, de que los viejos están cobrando muy pronto y que se debe modificar el sistema de pensiones", sentenció el profesor Santa Cruz.