Unicredit anuncia provisiones de 900 millones por la crisis del coronavirus

El banco calcula en un comunicado que la economía de la eurozona sufrirá una contracción del 13 % en el año en curso, pero vaticina una recuperación del 10 % en el 2021.

Ante este escenario, ha decidido llevar a cabo provisiones adicionales de 900 millones de euros en el primer trimestre, cuando calcula que asumirá un coste de riesgo de 110 puntos básicos, de los que 80 estarán relacionados con el escenario macroeconómico y los 30 restantes con el riesgo subyacente.

El coste de riesgo de un banco es el cociente del total de dotaciones para insolvencias sobre el total de créditos a la clientela y permite a los inversores hacerse una idea del perfil de riesgo de la entidad.

Para el conjunto de 2020, UniCredit estima que su coste de riesgo será de entre 100 y 120 puntos básicos, pero se reducirá entre los 70 y los 90 puntos en 2021.

El banco italiano también anunció que su consejero delegado, Jean Pierre Mustier, ha renunciado a su remuneración variable para 2020, de unos 2,4 millones de euros, y rebajará su sueldo en un 25 %, equivalente a 300.000 euros.

#OneUniCredit: the CEO Jean Pierre Mustier looks to the future, talking about how #UniCredit is planning for when Governments in Europe start to ease restrictions. "When they do, the bank will be ready - always in a way that protects health and safety".

