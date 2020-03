UANL y BBVA buscan potenciar talentos

La Fundación Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) y la Fundación BBVA entregaron más de 30 becas para estudiantes con excelencia académica.

Francisco Garza Egloff, presidente de la Fundación UANL, destacó que con esto se transforma la vida de los alumnos y sus familias, pero a su vez de la sociedad.

"Es una labor trascendental, con esto van a poder acceder a mejores posiciones en el trabajo, crear empresas, ser gobernantes, una mayor preparación les da mejores posibilidades", indicó Garza Egloff.

"Mejora la sociedad en su conjunto, porque al tener mejores puestos o poder invertir, generan empleos o riqueza, que se transforma en impuestos o en otros beneficios para la sociedad en su conjunto y ayudan a la sociedad a establecer compromisos", indicó.

El presidente de la Fundación UANL subrayó que la preparación modifica de manera positiva el futuro de las personas.

"Hay situaciones sencillas, de éxito y cosas que no son tan sencillas, pero es de las que se aprende mucho más, cuando las situaciones que a veces uno pasa no hay que dejarnos caer, no desistas", aseveró.

Por su parte, Maleba Arias Chavira, directora de alianzas estratégicas y procuración de la Fundación BBVA, destacó los alcances de su programa de becas "Chavos que inspiran".

"Sumamos esfuerzos y voluntad para apoyar a jóvenes talentosos, con ustedes se podrá generar un auténtico cambio en el país", dijo Arias Chavira.

"Estamos convencidos que con esto podemos promover desarrollo y bienestar para nuestros becarios y sus comunidades", abundó.