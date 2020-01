Twitter agrega "emojis" para sus mensajes directos como los de Facebook

Twitter anuncia la llegada de "emojis" en los mensajes directos, algo de lo que Facebook ha gozado desde hace cinco años, y que en aplicaciones como Slack, resultan especialmente productivas para responder sin palabras o dar toques divertidos.

En un contexto privado, donde tampoco hay más personas necesariamente (aunque puede haberlas, porque Twitter permite grupos), la función quizá tiene menos sentido, pero en Instagram existe la reacción del 'Me Gusta', al tocar dos veces una contestación privada, y resulta útil para indicar que estamos conforme o que nos gusta dicha función.

Say more with new emoji reactions for Direct Messages!



To add a reaction, click the ??? icon that appears when you hover over the message on web or double tap the message on mobile and select an emoji from the pop-up.



For more about DM reactions: https://t.co/sdMumGDBYl https://t.co/QxMVmGt8eY