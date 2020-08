¡No hay de otra! Ante desempleo, mexicanos aceptan salarios más bajos

En 2020 el alza en precios de productos de la canasta básica no se ha detenido, lo que ha provocado que -ante la necesidad de contar con un ingreso- los trabajadores mexicanos acepten empleos o sean recontratados con salarios mucho más bajos.



Esto se da en un escenario en donde la inflación en julio-agosto disparó los precios del limón en un 35.71%, jitomate en 20.78%, frijol en 20.26%, naranja con un alza de 19.8%, tomate de 17.82%, lentejas con 10.92%, café soluble con 3.08%, arroz con 2.24% y avena con 1.32 por ciento.



Por ello, la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) dijo que con ello "se reafirma la tendencia inflacionaria en 2020", ya que los precios de los productos de consumo obligado de la canasta básica siguen registrando un alza sistemática y generalizada en sus precios y "continúan lacerando gravemente los monederos de las amas de casa y los bolsillos de los jefes de familia".



"Los hogares mexicanos no sienten lo duro sino lo tupido", comentó Cuauhtémoc Rivera, presidente de ANPEC.

Por ello, agregó, es que los signos de reactivación económica son bastante débiles en lo que va de agosto y un efecto negativo más de la pandemia es la precarización laboral.



En ese sentido, los jóvenes- la población en edad laboral- ante el fenómeno del desempleo, han optado por contratarse en empleos con salarios muy bajos, abaratando su fuerza de trabajo.



En giros como la construcción, alimentos, servicios, soporte, desarrollo tecnológico están recontratando, ofreciendo entre 30% y 40% de los salarios originales.



"La desesperación los ha orillado a aceptar estos trabajos", aseguró el líder de la ANPEC.

Mientras tanto, aclaró: "no nos hagamos bolas, la verdadera salida de esta pandemia es contar con una vacuna efectiva. Nos quedan meses por seguir sorteando la muerte, no debemos bajar la guardia, se deben defender las fuentes de empleos y no debemos complicar la actividad económica y comercial del país más de lo que ya está".