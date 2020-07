Hanna "trastoca" actividad laboral;se pospondrán turnos

NUEVO LEÓN.- El paso del huracán "Hanna", -ahora depresión tropical- trastocó la actividad laboral de los centros de trabajo en Nuevo León, provocando ajustes en turnos de ingreso.



La Cámara de la Industria de la Transformación(Caintra) dijo a El Horizonte que las operaciones del domingo mantuvieron una reducción de movilidad natural de los trabajadores debido a que los sectores Pymes de forma general no operan todo el fin de semana.



Sin embargo, apuntó, existen empresas industriales de mayor tamaño que por la naturaleza de sus procesos y líneas de producción de mayor envergadura mantienen operación las 24 horas todos los días.



"Cada empresa evalúa de forma individual sus instalaciones, líneas de producción y trabajadores mínimos en cada etapa de sus procesos para determinar el mejor curso de acción para mantener la seguridad, primeramente, de sus colaboradores, así como de su infraestructura ante situaciones atípicas ambientales como la que enfrentamos al momento", explicó.

Este grupo de empresas- en la medida de sus posibilidades- evaluaron cancelar el ingreso del segundo turno de este domingo; así como cancelar o minimizar el tercer turno (ingreso por la tarde / noche de domingo y que concluye entre 6:00– 7:30 am del lunes).



De igual manera evalúan el posponer el inicio de los horarios laborales del lunes 27 de julio.



Cada centro laboral tiene sus propios mecanismos para contactar a su personal y determinar las acciones que correspondan; por ello los colaboradores deben estar atentos a las indicaciones que directamente y de forma oficial las áreas laborales y de recursos humanos les den a conocer, recalcó el organismo.



De hecho dijo que hay varias empresas que ya están confirmando ingresos de labores entre 10 y 11 de la mañana para minimizar los riesgos de traslado de sus trabajadores, así como dar oportunidad de dimensionar las afectaciones que deje la tormenta durante la noche.



También dijo que tuvieron conocimiento sobre la cancelación temporal del servicio de transporte urbano por la tarde- noche del domingo privilegiando la seguridad de trabajadores y atendiendo las recomendaciones de Protección Civil del estado y los municipios.



"Entendemos y nos solidarizamos con la decisión, así como estaremos alerta de las acciones preventivas que las autoridades tomen en este sentido el lunes", puntualizó

Por su parte, en el caso del sector comercio y de servicios, la Canaco Monterrey, dijo que durante este fin de semana no hubo ajustes en los horarios de los establecimientos, ya que por lo regular en sábado y domingo la actividad es menor, además de que algunos negocios y plantas no abren al no ser esenciales.