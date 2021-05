¡Tienen festejo todo el año! Niños los más consumistas en los hogares mexicanos

El 2020 fue un año positivo para el consumo al interior de los hogares y uno de los segmentos poblacionales que más lo impulsó fueron los niños.

En el marco de la celebración del Día del Niño, que se conmemora este viernes, la firma Kantar realizó un análisis acerca del consumo de los niños hasta 13 años en el hogar, en donde además investigó cuáles eran las golosinas más reconocidas por los niños en las distintas generaciones.

Parte de los resultados arrojan que el año pasado, al estar más tiempo en casa y tomar clases en línea, los niños tuvieron más comidas en el hogar, reportando un crecimiento del 7.5% con relación al 2019 en este tema.

De este modo, los niños generan el 27% de todas las ocasiones de consumo de alimentos y bebidas en el hogar del periodo mencionado.

Como ejemplo, la firma especificó que durante 2020, la ocasión de consumo del desayuno fue el que más creció entre los niños de hasta 13 años con un repunte de 9 por ciento.

"Además, los niños no solamente desayunan más veces en casa, sino que también lo hacen más tarde", explicó Mariana Cruz, Out Of Home & Usage Food Manager de la División Worldpanel de Kantar México.