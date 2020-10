Suspenden suministro de agua a Tesla por falta de pago

Una empresa de servicios públicos alemana suspendió el suministro de agua para la construcción de una fábrica de Tesla cerca de Berlín porque el fabricante de automóviles no ha pagado sus facturas

Una portavoz de la compañía WSE dijo el jueves que Tesla recibió repetidas advertencias de que se le cortaría el suministro de agua.

"El período de notificación de 14 días ha expirado", dijo Sandra Ponesky a The Associated Press. "No podemos tratar a Tesla de manera diferente a otros clientes".

La empresa estadounidense está construyendo su primera fábrica europea fuera de la capital alemana y su objetivo es llegar a ensamblar 500.000 vehículos eléctricos allí.

No estaba claro de inmediato cómo afectará la falta de agua a las obras en Gruenheide, que se han llevado a cabo a una velocidad vertiginosa.

Tesla no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Ponesky dijo que tan pronto como la empresa pague sus facturas, se enviará a un trabajador para volver abrir la llave.