Tecnología MicroLed ¿Qué es y por qué podría ser esta la tecnología del futuro?

Desde hace unos años las Smart TV´s son un producto de alta demanda, tan solo en 2020 se vendieron más de 210 millones de unidades en todo el mundo y se espera que para 2025 las televisiones inteligentes alcancen una cifra de venta de más de 266 millones de unidades.

En 2004 se lanzaron al mercado las primeras televisiones con tecnología OLED, las cuales eran muy caras, por presentar una nueva tecnología, que pocos se podían dar el lujo.

Eso mismo esta previsto que pase con el MicroLED, tecnología sucesora del OLED, que será cara en un principio.

Todavía faltan algunos años para que se popularice, pero muchos fabricantes lo ven como la solución a varios de sus problemas, aseguran expertos.

¿Qué es el MicroLED y por qué lo presentan como el sucesor del OLED?

Una de las similitudes entre el OLED y el MicroLED es que cada uno de los diodos tiene su propia fuente de luz, y solo por esa razón pueden ofrecer un mejor contraste y unos negros puros debido a que los pixeles se apagan.

Uno de los problemas más hablados en los últimos años que genera este desgaste en los diodos es la pantalla quemada, donde los usuarios llegan a ver marcas de una imagen que ha estado fija durante cierto tiempo en el televisor cuando cambia el color de la pantalla.

"Yo tengo un televisor OLED del 2016 y hasta el momento no he tenido un solo problema respecto al tema de pantalla quemada. No veo ningún síntoma de desgaste", mencionó empleado de Samsung.

Pero las diferencias entre el MicroLED y el OLED no terminan ahí, pues como su nombre lo indica, los diodos de la primera actualmente tienen un tamaño de 0.6mm, mientras que en pantallas OLED el tamaño promedio es de 3mm.

Y por último, pero no menos importante, Samsung asegura que la tecnología MicroLED tendrá un tiempo de vida útil de 25 años.

Al OLED le tomó aproximadamente 10 años consolidarse en el mercado a través de empresas como LG, por lo que habrá que esperar y ver si con los avances tecnológicos el mercado de las pantallas MicroLED logra llegar a los hogares del público más rápido que el OLED.