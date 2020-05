Sufrirán pérdidas 70% de empresas; resentirán `golpe' en ingresos y liquidez

MÉXICO.- El anuncio del gobierno federal de restringir la movilidad en los sectores público y privado ha provocado pérdidas para las empresas y ante la emergencia sanitaria y la crisis económica que enfrenta el país por la pandemia de COVID-19, 72% de las empresas que operan en México prevén que sus ingresos de este año caigan hasta 40% en promedio, reveló un estudio elaborado por KPMG.

"El hecho de que 72% de la alta dirección estime que se perderán hasta 40% de los ingresos anuales, detona la necesidad de efectuar análisis y planificación de escenarios financieros considerando una recuperación rápida, una desaceleración económica global o una recesión.

Lo anterior otorga visibilidad a la alta dirección para la adecuada toma de decisiones en momentos como el actual, en que lo único constante es el cambio".

Además 8 de cada 10 cuentan con un plan de continuidad de negocio, pero el 20% restante afirma que no tiene uno debido a que no lo puede costear (62%), no lo considera una prioridad (31%), entre otras razones (8%).

En cuanto a los efectos de la pandemia de COVID-19, la principal amenaza que enfrenta los directivo son los riesgos de liquidez (59%), de acuerdo con el más reciente sondeo de KPMG en México, firma multidisciplinaria que provee servicios profesionales de Auditoría, Impuestos y Asesoría.

"La pandemia ha puesto a prueba tanto los modelos de negocio como los procesos de gestión de riesgo empresarial de las compañías. Diversos sectores se han visto afectados de forma importante por la desaceleración del consumo, originando una disminución de ingresos en las compañías, así como deterioro de sus activos financieros", indicó.

Enfrentarán retos sin precedente



Los efectos de la pandemia crearán oportunidades y retos sin precedente para las empresas, indicó la firma KPMG.



"El cambio en los mercados exige la evolución y creación de nuevos modelos de negocio. Asimismo, la aceleración de la era digital habilita modelos de negocio innovadores y disruptivos que podrán aumentar la generación de valor de las industrias ante la coyuntura generada por COVID-19", indicó Carlos Millán, socio del área de Global Strategy Group de KPMG en México.