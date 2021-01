Sufre el bolsillo: un 25% de hogares mexicanos prevén impacto en sus gastos

En 2021, un 25% de los hogares mexicanos espera que sus gastos se vean impactados ante la pandemia y la cuesta de enero, al registrar un menor ritmo para efectuar compras

De acuerdo con la firma Kantar, también existe otro 45% que aún continúa con la duda de cómo será este año en este tema y si su gasto se reducirá o aumentará.

Mientras tanto, existe un 16 % que comentó que gastarán de la misma manera que en otros meses.

Resalta que las amas de casa de mayor edad serán las que cambiarán sus hábitos de compra, mientras que aquellas con un nivel socioeconómico alto disminuirán gastos y en cuanto a las de nivel bajo mantendrán un ritmo constante", explicó Adrián Ávalos, gerente de Estudios Especiales de la División Worldpanel de Kantar México.

Otras de las respuestas que arrojó está consulta fueron que un 6% sí incrementará sus gastos en general este primer mes del año y que -al menos por ahora-el entretenimiento tendrá que mantenerse dentro de casa, por lo que un 4% disminuirá su gasto principalmente en este rubro

Dado que la mayoría del tiempo estamos en nuestro hogar un 2% nos comentó que aumentará su gasto en productos del hogar en este mes de enero.

"Hay familias que tomaron este encierro como algo positivo debido a qué están realizando actividades o arreglos que se necesitaban hacer, pero por tiempo no lo habían logrado. Otros han aprovechado para sacar sus dotes como cocineros y unos más se han dado cuenta que el estar en casa no es tan malo, aunque si la comida está presente en cualquier momento del día, hay que tener cuidado para no sobrepasarse", agregó Ávalos.