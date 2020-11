Presenta Snapchat su nueva función "Spotlight"; promete entregar más de un millón de dólares por crear contenido viral

Ante el lanzamiento de reels y fleets, de Instagram y Twitter, respectivamente, la red social Snapchat no podía quedarse atrás y para ello ha lanzado la función similar llamada "Spotlight" o "Destacados".

Spotlight es una función de vídeos cortos cuyo atractivo principal es el millón de dólares disponible por día para repartir entre los usuarios que logren crear contenido viral.

Introducing Spotlight ??



The best of Snapchat. Sit back and take it all in, or submit your video Snaps and you could earn a share of more than $1,000,000 a day. Happy Snapping!https://t.co/U7eG7VNJqk pic.twitter.com/mxGWuDSdQk