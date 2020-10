Coche Tesla enviado al espacio hace su primer acercamiento a Marte

ESTADOS UNIDOS.- El Tesla Roadster enviado al espacio en 2018 por SpaceX tuvo su primer acercamiento a Marte, dijo la compañía de tecnología espacial el miércoles 7 de octubre.

Según la empresa, el vehículo y su pasajero, el maniquí Starman, alcanzaron una distancia de menos de 8 millones de kilómetros con relación al planeta rojo.

Starman, last seen leaving Earth, made its first close approach with Mars today—within 0.05 astronomical units, or under 5 million miles, of the Red Planet pic.twitter.com/gV8barFTm7