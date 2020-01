Si en Londres hay etiquetado, ¿por qué aquí no? cuestiona senador

Los empresarios mexicanos no deben "tener miedo" de adoptar las nuevas disposiciones establecidas en la Norma Oficial Mexicana(NOM) del etiquetado para alimentos y bebidas pues la medida es algo muy común o similar a lo que se hace en otros países y ha funcionado.

La intención de solicitar este tipo de obligaciones a las empresas no es atentar contra la circulación o comercialización de estos productos, sino solo informar de manera adecuada al consumidor sobre el contenido de lo que está adquiriendo, indicó en entrevista el Senador, Víctor Fuentes Solís.

"México es el país con el mayor problema de diabetes e hipertensión y obesidad de todo el mundo,entonces tenemos que realizar muchas acciones como se ha realizado ya en otras partes para que, a través de la información que tenga el consumidor el pueda tomar la decisión si lo consume o no

En ningún momento la intención es prohibir la circulación de los productos con estas características, sino que se publicite su contenido y la gente sepa que es lo que está adquiriendo", afirmó.

De hecho, el funcionario dijo que lo que ya se lleva a cabo en otros países con relación al tema ya le tocó experimentarlo durante una visita reciente que hizo a Londres.

"Estuve en Londres a invitación de la Embajada de Reino Unido y pedí un refresco y me lo llevaron a la mesa y me llamó mucho la atención que tenía el etiquetado con esas características y que son semejantes a las que quedaron aprobadas en el Congreso de la Unión.

No es nada que no se esté haciendo en otras partes; pedí ese refresco en un restaurante de la ciudad de Londres,en el centro, y me platicaban ahí que ya tienen mucho tiempo con ese tipo de normatividad", expresó.

Por ello, llamó a los empresarios a implementar esta medida de etiquetado al interior de sus compañías y colaborar en pro de los mexicanos.

"El diálogo (con empresarios) se llevó a cabo, en el parlamento abierto del Senado y expertos y representantes de organismos internacionales argumentaron el porque se hace esto, hay que ser transparentes, yo no le veo nada de malo. No tienen porque tener miedo, yo los invito a colaborar y participar", aseveró.

Así como en distintas ocasiones la iniciativa privada y sus representantes han exigido transparencia a los políticos, ellos también van a mandar un muy buen mensaje de transparencia al publicitar en una etiqueta muy visible los ingredientes y contenidos de los productos que están fabricando y que ponen a disposición de la gente, que al final son los que los adquieren. Sin esas compras pues esas empresas no existirían, destacó el funcionario

Fuentes Solís consideró que dentro de este tema, México enfrenta un reto importante, y en el cual es necesario caminar a pasos agigantados para poder lograr lo que ya han hecho otros países desarrollados.

"Como en otros países en el mundo tendrán que ir reformulando su contenido, de tal manera que sea a juicio de los consumidores y atendiendo recomendaciones, que es lo que se debe consumir. Son medidas que aquí las tenemos en el debate y en otros lugares ya las tienen desde hace muchos años", reiteró.

Apenas este miércoles, empresarios del país advirtieron que presentarán amparos y recurrirán a instancias internacionales ante la nueva NOM del etiquetado para alimentos y bebidas, los cuales, además de ser confusos, traerán un impacto negativo para la industria de unos $6,000 millones de pesos.

