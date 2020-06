Secuela de "The Last Of Us" llega a Playstation 4

ESTADOS UNIDOS.- Para el 2013 Naughty Dog, el estudio que creó títulos inmortales como la saga de "Crash Bandicoot" y las "Aventuras de Nathan Drake en Uncharted", trajo al mercado su primer juego de horror y supervivencia, "The Last of Us", que más allá de sorprender por su calidad gráfica y de jugabilidad, mostró una historia que evocó sentimientos en millones de jugadores alrededor del mundo.

Siete años después y en medido de una pandemia real, los jugadores de Play Station 4 tienen la secuela de este título.

"The Last Of Us II" se sitúa 5 años después de su predecesora y continúa con la historia Joel y Ellie, quienes han sobrevivido a un apocalipsis ocasionado por una infección que ha consumido al mundo .

Los personajes instalados en Jackson, Wyoming (EE.UU.), luchan por tener una vida normal lejos de de la matanza de zombis y criaturas posapocalípticas.

Sin embargo la acción se traslada a Seattle, donde los personajes se deberán enfrentar a las criaturas infectadas y a dos bandos de seres humanos que se encuentran en conflicto por cuenta de la supervivencia, en medio de un entramado de venganza.

El juego mantuvo las expectativas de su nivel gráfico. Las cinemáticas y la jugabilidad se conectan con el jugador, quien se ve inmerso dentro de la historia, casi haciendo parecer que está en un mundo abierto dando vida e interacción a distintos elementos y situaciones.

Se trata de 20 o 30 horas que el participante usa para completar el juego a medida que va avanzando y sintiendo las posibilidades que ofrece el movimiento. Si bien en la anterior entrega se podía saltar, nadar o incluso arrastrarse, la secuela incluyó traslados a caballo o incluso en barco.

Los movimientos de combate, que dan el componente de acción a esta pieza son fluidos y se dejan maniobrar bien con los controles de la PS4, y Ellie permite ver una agilidad a la hora de maniobrar que hará que el jugador se sienta conforme con su actuar.

"The Last of Us II" solo estará disponible para la PS4 y se espera que permita a los jugadores una capacidad de elegir acciones propias del personaje, que incluso, según sus creadores, brindará un concepto de moral en el juego.