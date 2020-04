Sector privado pide proteger empleos

Ante la emergencia sanitaria la solicitud de apoyo al gobierno "no es salvamento, ninguna socialización de las pérdidas, ni privatización de las ganancias", más allá es buscar soluciones para proteger a las empresas y a los empleos, dijo el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín.

En conferencia de prensa virtual, en la que participaron los principales líderes empresariales, Salazar Lomelín urgió a encontrar fórmulas para detener los impactos negativos de la crisis que estima ocasionará una caída del Producto Interno Bruto (PIB) de 7.0 por ciento y una pérdida de 1 millón a 1 millón 200,000 empleos.

Por ello, ante lo que consideró la falta de apoyo del gobierno, hizo una gran convocatoria que congregará hoy martes 7 de abril a personas de Baja California a Yucatán, de manera virtual, a todas las organizaciones empresariales y sociales, para buscar alternativas; "aún sin ayuda del gobierno" enfrentemos el problema económico derivado de la emergencia sanitaria.

"No se nos puede criticar por tratar de encontrar soluciones, pues si encontramos una puerta cerrada, seguiremos tocando puertas".

Ante la pregunta si los empresarios se sienten abandonados, Salazar Lomelín respondió: "Los empresarios también somos mexicanos, y si el gobierno abandona a ese grandísimo universo de mexicanos, nuestra responsabilidad es ayudarle a esas empresas".

Reiteró que el sector privado "no pide condonaciones, pedimos prórrogas para los próximos 90 días, para que las compañías no vean más presionada su situación financiera, su liquidez".

Insistió en que el plan de reactivación económica del presidente Andrés Manuel López Obrador es insuficiente, por ello, dijo que el CCE propuso cuatro grandes acciones, para los próximos 90 días; la primera es el plan de inversión en energía, que se revisó en enero y al parecer se presentará en la semana.

Sin embargo, reconoció que desconocen las condiciones en que se presentará ese plan de inversión de energía y si son adecuadas para la situación actual, porque "no es lo mismo un barril a precio de 50 dólares que a 20 dólares actuales, y no es lo mismo un farmaout a un contrato donde Petróleos Mexicanos que no paga a sus proveedores y ahora debemos ver si le interesa este programa al sector privado".

La segunda propuesta al gobierno es que las 32 entidades de la República tuvieran una gran obra pública para reactivar la economía, y en tercer lugar apoyarse en el sector exportador para que se les muestre cuál es la rama productiva que Estados Unidos requiere ante la posible sustitución de importaciones de China.