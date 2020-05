Sector inmobiliario ya detecta freno en decisiones de inversión

Monterrey.- Tras la llegada del COVID-19 a México y las implicaciones que ha generado no solo en el tema de salud, existen sectores productivos que ya están observando un freno en las decisiones de inversión de las compañías, y uno de ellos es el inmobiliario.

Este es uno de los retos principales que hoy enfrentan las bienes raíces de frente a la coyuntura actual, afirmó Carlos García, director regional de Coldwell Banker Commercial.

En entrevista a El Horizonte, explicó que se observan varios escenarios y uno de ellos es que "hay una desaceleración importante en el tema de los bienes raíces, principalmente en negocios de consumo, sobretodo en centros comerciales, en hoteles, en oficinas y en industriales (parques)".

Por ello, refirió, lo que ahora ocurre es que "las empresas están viendo más como solventar sus operaciones en una forma diaria y obviamente las decisiones de crecimiento, de expansión, de nuevas aperturas, están prácticamente en veremos".

Entonces muchos proyectos que traíamos trabajando con empresas nuevas o aquellas que buscaban una expansión están detenidas hasta nuevo aviso, dependiendo como salga esto, agregó García.

"Las empresas hoy por hoy no están pensando en un negocio inmobiliario o un crecimiento, expansión o nueva nave industrial, todo está prácticamente detenido porque están más preocupados por su operación diaria, porque no están moviendo sus productos, no se están vendiendo", reiteró.