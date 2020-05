Se duplican las ventas en línea de Target durante cuarentena

La compañía con oficinas corporativas en Minneapolis informó el miércoles que las ventas comparables, que incluyen las compras en línea, aumentaron 10,8% en el período de tres meses que terminó el 2 de mayo. Las ventas comparables son las ventas registradas en las sucursales que estuvieron abiertas durante al menos un año.

Eso se vio impulsado por un incremento de 12,5% en la cantidad de artículos que los clientes compraron con cada viaje a la tienda a medida que las familias compraban en mayores cantidades para tener que salir menos.

COO John Mulligan: $TGT saw an acceleration in consumer trial & adoption of digital shopping. Our ability to handle it gives us even stronger conviction that we have the right model, with ample capacity to manage continued change in the future. pic.twitter.com/Hi0hHwY6ED