Ante la falta de citas en el SAT no podrán realizar su declaración anual de impuestos y se encuentran en riesgo de ser multados

SAT persigue a contribuyentes por todos lados, pero no da citas

Los contribuyentes en México se encuentran "entre la espada y la pared" pues aunque buscan cumplir con sus declaraciones fiscales, el Servicio de Administración Tributaria(SAT) ya se frota las manos con las multas que podría aplicarles en caso de no hacerlo en tiempo y forma.

Lo complicado es que ahora las citas y atención por parte de la autoridad fiscal es deficiente y si las personas físicas no declaran en el plazo indicado, tendrán que absorber una multa de hasta $34,000 pesos.

De acuerdo con datos oficiales este año serán más de 30 millones de personas físicas las que realizarán su declaración anual.

"No presentar a tiempo las declaraciones puede provocar multas desde $1,400 pesos hasta $34,000 pesos", refirió la firma Enconta

De acuerdo con las normas tributarias, las principales razones para ser acreedor de una multa son no presentar la declaración, solicitud, aviso o constancia dentro del plazo establecido; no presentar las declaraciones por internet cuando se está obligado a hacerlo y no presentar las obligaciones de forma automática. Mismas sanciones pueden ser acumulables dentro del ejercicio fiscal.

La fecha límite para realizar la declaración de impuestos este año es el próximo 31 de mayo.

Al respecto, Carlos Álvarez, director general de Enconta, mencionó que "es importante que los contribuyentes conozcan a detalle su perfil fiscal y las obligaciones que le corresponden, así podrán presentar adecuadamente su declaración y evitar que el incumplimiento de sus obligaciones provoque una multa elevada".

Ayer, El Horizonte publicó que sacar citas ante el SAT ya se ha convertido en un "mercado negro" en donde gestores cobran por conseguirlas y las cobran hasta en $500 pesos ante la alta demanda que registran en esta antesala.

Expertos señalaron que esto se ha agudizado desde agosto del año pasado y comienza a tomar fuerza en este año.

En julio del año pasado, el Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León (ICPNL) reveló que como consecuencia del impacto de la pandemia en la generación de citas y atención presencial por parte del SAT, los regios no tuvieron de otra que ir a buscar una cita a otros estados.

Algunos sitios a donde los regios acudieron a concluir sus trámites ante la autoridad fiscal son Saltillo, Nuevo Laredo y Durango.