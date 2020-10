Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas busca regalar un millón de pesos en Twitter

CDMX.- El magnate multimillonario Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, ha vuelto ha ser tendencia en las redes sociales. Y en esta ocasión debido a que piensa regalar un millón de pesos a través de Twitter.

"Hoy me desperté con las ganas de regalar un millón de pesos, aquí en Twitter, transferido a su app de Banco Azteca (si no la tienen descárguela en su cel)"

Este llamativo anuncio lo realiza el empresario luego de que se recuperara del COVID-19 con éxito, ahora con buena salud, ya ha dado a conocer que se realizó otra prueba y resultó negativo.

Es mediante ese mismo tuit, que el magnate pidió ayuda a sus seguidores en la plataforma para que le ayuden a decidir como será la dinámica que podría ser a modo de mil premios de mil pesos, 200 premios de 5000 o bien, 100 premios de 10 mil pesos.

Por el momento, en la encuesta han participado 14 mil 599 personas y el 55.7% opina que debería de dar 100 premios de 10 mil pesos.

#BuenosDiasATodos, ya es fin de semana y me siento muy bien ??.



Hoy me desperté con las ganas de REGALAR 1 millón de pesos ??, aquí en Twitter, transferido a su App de @BancoAzteca (si no la tienen descárguenla a su cel), necesito que me ayuden a pensar cómo los reparto: ??