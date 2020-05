¿Reservación para entrar a Six Flags? Así serán las cosas en la 'nueva normalidad'

Ciudad de México.- Tras el anuncio de reactivación económica en México, diferentes empresas alistan una estrategia para cumplir con la "nueva normalidad" tras la pandemia del COVID-19.

Una de ellas es Six Flags México, quien anunció su plan para cumplir con las medidas de sana distancia recomendadas por las autoridades de Salud federal.

"Al hacer que los visitantes se registren antes de su visita, podemos planificar con el personal adecuado y medidas de sanitización, garantizando que los visitantes y los colaboradores mantengan la sana distancia durante todo el día", explica la cadena de parques.

Se trata de un nuevo sistema de reservación online, que será aplicado tanto en el famoso parque ubicado en el sur de la Ciudad de México, como en Hurricane Harbor Oaxtepec, en Morelos, y funcionará a partir de que sea anunciada la fecha oficial de reapertura.

"Para facilitar escenarios de capacidad limitada y evitar la decepción de los visitantes en la entrada del parque, por el momento, solicitaremos a todos los visitantes que realicen una reservación previa antes de su llegada al parque", explica la empresa en un comunicado.

De acuerdo con la empresa, este nuevo sistema no tendrá costo adicional y el acceso al parque dependerá de la capacidad que se haya autorizado y delimitado.

¿Cómo funcionará el sistema de reservaciones?

Una vez que sea anunciada la fecha oficial de reapertura, Six Flags México habilitará en su sitio Web un apartado donde las personas podrán hacer el proceso de registro.

El parque de diversiones aclara que, en la primer etapa, se dará prioridad a aquellos que tengan su pase anual o membresía y posteriormente se abrirá la modalidad al público en general.

El proceso de registro dura entre 5 y 7 minutos, el solicitante deberá ver un video que explica las nuevas medidas de sana distancia y sanitización y, para continuar con la reservación, deberá aceptar las políticas.

Incluso, será habilitado una opción para adquirir cubrebocas en caso de que no cuentes con éste, ya que será un requisito obligatorio para entrar al parque.

El personal de centro de diversiones mantendrá comunicación vía correo electrónico o SMS con el solicitante a fin de verificar si mantiene en pie su plan de visitar el parque o no.

Six Flags México hace hincapié en que aquellas personas que no hayan realizado la reservación previa no podrán ingresar al parque.