¿Qué necesito para solicitar el crédito ConstruYo Infonavit?

ConstruYo es el programa del Infonavit que le permite al trabajador utilizar su crédito para construir su vivienda desde cero o ampliar y remodelar la que ya tiene y ofrece diferentes modalidades, que se adecuan en función de las necesidades del beneficiario.

Sin embargo, existen algunos requisitos para saber si el trabajador puede solicitar este beneficio al Infonavit.

¿Qué necesito?

Ser derechohabiente del Infonavit con relación laboral vigente.

Tener al menos 116 puntos acumulados y tener 8 meses de antigüedad laborando en la empresa donde te encuentras.

Permitir que el Instituto consulte tu historial en Buró de Crédito.

No tener un crédito Infonavit vigente.

Si ya se ejerció un crédito ante el Infonavit, éste debe estar liquidado en tiempo y forma.

Recuerda que si obtuviste un crédito del Instituto, es importante no haber entregado la propiedad en dación, ni que haya sido adjudicada o que el crédito no se haya considerado como irrecuperable; de lo contrario no procederá la solicitud del programa ConstruYo.

