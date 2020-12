Reforma sobre comisiones de afores desencadenará amparos

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) alertó que la reforma sobre comisiones de afores desencadenará una ola de amparos.

El organismo además refirió que se afectará a los ahorradores ya que existe una premisa económica básica: los controles de precios -como en este caso de las comisiones- afectan la eficiencia de los mercados afectando a los trabajadores mexicanos

En ese sentido dijo que la Coparmex advirtió desde hace un par de semanas que la opinión de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) en materia de libre concurrencia y competencia económica, debía ser atendida en la reforma al Sistema de Pensiones, ello para no generar distorsiones en el mercado de afores, sin embargo, esto no ocurrió.

Asimismo agregó que fueron firmes impulsores de la necesidad de incrementar la aportación total a la cuenta individual de los trabajadores de 6.5% más cuota social, a 15% incluyendo dicha cuota, elevando la aportación patronal de 5.15% a 13.87 por ciento.

Este es un esfuerzo muy importante del sector empresarial que deja de manifiesto nuestro convencimiento de concretar una reforma positiva, que lograse incrementar el monto de la pensión que reciben los beneficiarios, refirió.

"Coincidimos en que las comisiones debían continuar en una tendencia decreciente, pero no a través de un mecanismo de control de precios intransigente, inflexible, que no se ajusta a criterios técnicos y que no atiende a la realidad nacional, ya que toma en consideración el promedio aritmético de las comisiones cobradas en otros países (Colombia, Chile y Estados Unidos).