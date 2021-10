De aprobarse... Reforma eléctrica ahuyentará inversiones

Octubre 13, 2021 - 04:00 a.m. / Brenda Garza / MONTERREY

El sector patronal de Nuevo León consideró que la propuesta de reforma en materia eléctrica podría ahuyentar inversiones para el país no solo en este sector, sino en otros, pues dará una mala imagen de México hacia el exterior.

En conferencia, el presidente de la Coparmex en la entidad, Oscar Martínez Treviño, además señaló que lo planteado impacta el bienestar de los consumidores, limita la competitividad y afecta las finanzas públicas y el medio ambiente.

“Se pondrá en riesgo la inversión del país porque no habrá confianza para invertir; además viola acuerdos internacionales en donde México está comprometido. No habrá confianza, para que la inversión llegue a México debe existir certidumbre jurídica, el hecho de que en esta reforma se proponga expropiar las inversiones que han hecho las empresas privadas para la generación de energía. Esta reforma es una muy mala señal que México envía al mundo”, aseveró.

Por otro lado lamentó que la energía que genera la Comisión Federal de Electricidad (CFE) es 4.9 veces más cara que la que produce el sector privado.

Según datos de la CRE la electricidad que genera la CFE tiene un valor de $1,852 pesos por megawatt hora contra $377 pesos por megawatt que produce el sector privado.

“Vemos con preocupación que en los últimos dos años, la inversión en nuevos proyectos de generación se detuvo, prácticamente no se autorizó ninguno y con esta contra reforma que se está discutiendo ahora.

Obviamente se daría un golpe terrible a la confiablidad de ellos empresarios y que tendrá un efecto en el tiempo muy largo o duradero y no solo a inversiones en energía, sino en cualquier otro sector, y eso no le conviene a nadie, no le conviene al país”, aseveró

