Mantén una sana relación con tu tarjeta de crédito con estas recomendaciones

Recuerda que las tarjetas de crédito generan intereses y si no tienes cuidado, puedes repagar los productos que adquieres.

Las tarjetas de crédito son grandes opciones para hacerse de bienes, productos o adquirir servicios cuando no se tiene el suficiente capital en el momento de la compra; sin embargo, la mayoría de los usuarios no tienen un buen control sobre sus créditos y terminan afectando su salud financiera y generan problemas a mediano plazo.

Por eso es importante tener en cuenta algunos puntos para mantener finanzas saludables y utilizar inteligentemente estas tarjetas en beneficio y no detrimento del consumidor.

Para empezar, se debe tener claro siempre que la tarjeta de crédito no es una extensión del presupuesto destinado a compras, ni del sueldo que se percibe, por definición es un préstamo que se tendrá que pagar en un plazo establecido en el contrato de la tarjeta o el que señale la tienda departamental.

Hacer un presupuesto y tomar en cuenta las compras necesarias para priorizarlas es indispensable; así las adquisiciones más importantes estarán cubiertas con lo destinado originalmente a gastarse y si existe un remanente, se puede pasar a productos o servicios recreativos o de lujo, siempre y cuando se mantenga en el margen de las posibilidades de pago.

No adquirir deudas que no se pueden pagar y no destinar más del 25% de los ingresos mensuales a pagarlas es importante también. De rebasarse este margen, la liquidez se verá afectada.

Y uno de los puntos más importantes es definitivamente la puntualidad en los pagos, pues esto evitará que se generen intereses y recargos por pagos tardíos; además el crédito podrá reutilizarse sin mayor problema.

La salud financiera con estos puntos, se terminará convirtiendo en un hábito de consumo positivo.