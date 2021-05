¿Quieres comenzar tu ahorro? Esta es la mejor estrategia para hacerlo

Invertir es una de las decisiones más inteligentes que podemos tomar, sin embargo, el éxito de ese negocio dependerá en gran medida de la estrategia que se utilice.

Expertos en la materia afirman que en el mercado cada vez es mayor el abanico de opciones para el público inversionistas, incluso en aquéllos que planean sembrar por vez primera las bases de su riqueza.

Por eso, cuando tengas un buen ahorro, busca las mejores opciones para invertir, pero también las que te parezcan más seguras, pues la mejor forma de combatir el aumento de los precios es con inversiones, que ponen a trabajar y pueden hacer crecer tu dinero, algo fundamental para alcanzar tus metas financieras, refieren analistas.

Para medir los posibles resultados que te pueden otorgar las inversiones, compensar el costo de oportunidad y hacerse más atractivas, los instrumentos prometen cierta cantidad de intereses, que son la expresión en porcentaje de la posible ganancia que te puede dejar una inversión. En ese sentido, los intereses son el pago por el uso del dinero en el tiempo.

Según la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) las personas que ahorran de manera formal en nuestro país un 39%, lo hacen pensando en poder enfrentar alguna emergencia o imprevisto.

El 29% lo hace para futuros gastos personales, el 25% para la educación y salud, el 8% para abrir un pequeño negocio y solamente el 1% para planear su retiro o vejez.

Actualmente existen instrumentos para invertir como son las cuentas de ahorros, certificados de la Tesorería de la Federación, fondos de inversión, bienes raíces, compra y venta de divisas entre otro.

Expertos advierten que en todas las operaciones debes considerar un componente de riesgo, pues una inversión podría no resultar como esperas, por lo que debes estar preparado para diversos factores.

Señalan que las inversiones deben ser comparadas con tres factores: el riesgo, el rendimiento y el plazo que duran.

Un ejemplo de inversión es el que ofrece CSN Cooperativa Financiera, la cual tiene el producto “Inverahorro” que son inversiones contratadas a plazos desde 28 hasta 336 días, ofreciendo diferentes tasas de interés en función del monto y plazo seleccionado.

De acuerdo con CSN Cooperativa Financiera la tasa de interés que ofrecen va de 2.50% a 4.30 por ciento.

Entre los beneficios de “Inverahorro” es que se podrá aperturar la cuenta a partir de un monto de $1,000 pesos con elección de plazo que más le convenga desde 28 hasta 336 días. Además se pueden aperturar varias cuentas a la vez y así ir generando diferentes rendimientos. Y otras de las ventaja es que se puede obtener un préstamo sobre tu cuenta “Inverahorro”.

Un dato importante, es que CSN Cooperativa Financiera está autorizada y regulada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), dato que siempre deberas de confirmar previo a confiar tus ahorros o inversiones en cualquier institución financiera.

Conoce las alternativas

Revisa las mejores opciones en donde invertir tu dinero

Cuentas o inversiones de ahorros

Las cuentas o productos de ahorro están diseñados para ahorrar, no para realizar compras o pagar servicios, así que probablemente no podrás hacer muchas operaciones con ellas. Hay muchas categorías de cuentas de ahorros de las cuales puedes escoger. Puedes usar una sola o varias cuentas para organizar el dinero para diferentes objetivos. Mucha gente no se limita a una sola cuenta sino que usan varias cuentas dependiendo de cuando quieren tener acceso al dinero y para que lo van a usar.

CETES

Se llaman CETES a los Certificados de la Tesorería de la Federación y no contemplan el pago de intereses periódicos, pero que al ser instrumentos de inversión gubernamentales suelen ser muy seguros, pues están respaldados por el dinero de los países. Al final del plazo, como inversor, recibes el rendimiento pactado que se expresa como la diferencia entre el valor que se esperaba alcanzara en ese periodo y el que pagaste por cada uno al comprarlo

Fondos de inversión

Son inversiones gestionadas por instituciones que reúnen el capital de varios interesados y que se convierten en accionistas de esa sociedad o fondo. Esta alternativa invierte en diferentes instrumentos y, así, reduce riesgos. Se clasifican en tres: deuda, renta variable y de capitales. No tienen rendimientos garantizados y mientras más se arriesgue, mayor será el rendimiento.

Acciones

Son títulos que algunas empresas emiten para financiarse. Los propietarios obtienen derechos, como recibir dividendos en caso de que la emisora los reparta. La inversión consiste en comprarlos y, posteriormente, venderlos a un precio superior o recibir dividendos.

Bienes raíces

Esta inversión consiste en comprar un inmueble para, posteriormente, venderlo a un precio superior o alquilarlo. Puedes comprar terrenos, casas o departamentos, y cuando veas que una zona está ganando plusvalía, luego venderlos en un precio mucho mayor por el incremento de la demanda.

Invertir en negocios

Consiste en aportar los fondos que se requieren en un negocio con la finalidad de obtener beneficios con la utilidad o luego vender tu porcentaje de participación. Puedes invertir en un negocio propio o en el de alguien más, en uno nuevo o en una empresa que ya esté establecida.

Compra y venta de divisas

El mercado de divisas, conocido como Forex, es una alternativa de inversión que a diferencia de otras opciones, puede variar en el riesgo involucrado. Se realiza bajo la participación en el mercado de Foreign Exchange y consiste en la compra y venta de monedas procedentes de diferentes países o regiones como euros, de Europa, dólares de Estados Unidos o yenes de Japón, entre otras.