¿No funciona lo que compraste en línea? Esto es lo que debes hacer

Las compras en línea cada vez son más comunes, particularmente luego de la pandemia pues por cuestiones de sanidad y sana distancia, muchas personas han optado por esta modalidad para adquirir sus productos.

Sin embargo, por la naturaleza de la transacción, no podemos revisar el artículo hasta que nos llega a casa y a veces podemos llevarnos desagradables sorpresas, ya sea porque no es de la calidad ofrecida, no cuenta con las características descritas, o no funciona.

Para ello, la Procuraduría Federal del Consumidor establece algunos lineamientos a los que, tanto vendedor como comprador están sujetos en estos casos.

Por ejemplo, si el producto no tiene la calidad que corresponde, o si es una marca diferente o las especificaciones en general bajo las que fue ofertado son distintas, el consumidor tiene derecho a la reposición del producto o la devolución de la cantidad pagada por él contra entrega.

En todo caso, debe recibir una bonificación no menor al 20% de lo pagado; usualmente las tiendas en línea tienen canales especializados para estas situaciones, ya sea vía telefónica, por correo electrónico o en alguna plataforma propia de la empresa.

Si el producto está roto o presenta fallas en su funcionamiento, debes asegurarte de contar con alguna póliza de protección o garantía y debes hacerla valer.

Esta no debe ser inferior a 90 días contados a partir de la entrega del bien, y debe ser expedida por el proveedor de manera escrita, clara y precisa.

De no encontrar solución o si la empresa se niega a atender el reclamo, puedes interponer una queja directamente a la Profeco para que intervengan.