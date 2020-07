¿Qué sucede con las deudas de un familiar fallecido?

Hay quienes suelen pensar que al morir todas sus deudas se cancelarán y no serán heredadas a sus seres queridos; sin embargo, no en todos los casos aplica el seguro.

En la mayoría de los casos los familiares no están obligados a pagar las deudas de su ser querido.

Quién no ha escuchado a aquellos que dicen: cuando me muera todas mis deudas desaparecerán; sin embargo, no en todos los casos las deudas se cancelan al momento del fallecimiento de la persona.

Cuando una persona fallece, en la mayoría de los casos los familiares no están obligados a pagar las deudas de su ser querido, ya que algunos servicios como los créditos hipotecarios y las tarjetas de créditos cuentan con seguro.

En otros casos, la deuda no puede quedar cancelada por el seguro, por el ejemplo, si la cuenta de la tarjeta de crédito contaba con más de tres meses de atraso o si se hace uso de ella días posteriores al fallecimiento.

Casos en los que existe la obligación de pagar

De acuerdo a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), una persona está obliga a saldar la deuda si:

Co-firmó la obligación

Es la albacea

Es obligado solidario, aval o fiador

Es responsable legal de liquidar la herencia del finado y no cumplió con ciertas leyes aplicables

¿Qué sucede con los créditos mancomunados?

Para los créditos mancomunados existen dos casos:

En primera instancia las dos personas están cubiertas por el seguro de vida ligado a la hipoteca, si alguno de los dos fallece, el seguro liquida la deuda, con la única condición de que no haya retrasos de pago y que en la póliza figure el esquema de cobertura mancomunada.

En el segundo caso, si el titular fuera un mal pagador, los codueños y corresponsables del pago no corren con tanta suerte, ya que el adeudo aparecerá en el buró de crédito de todos ellos.

Deudas heredadas

Por último, existen las deudas heredadas que consisten en el traspaso de un bien, como casas y autos, que fueron adquiridos a través de un crédito.

De ese modo, los herederos del finado reciben las obligaciones y deudas a pagar además de los bienes y derechos.

Sin embargo, el heredero cuenta con varias opciones en caso de que la persona fallecida tenga deudas:

Aceptar la herencia con las deudas incluidas y pagarla

Rechazar la herencia, así como deudas y bienes

Aceptar los bienes restantes de la herencia una vez las deudas han sido atendidas

En todo caso, hay que estar al tanto de los créditos en los que se sea partícipe y asegurarse de que el titular vaya al día con los pagos para evitar cualquier sorpresa.