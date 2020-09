PlayStation5: ¿Cuándo es su fecha de lanzamiento y costo?

La próxima consola de videojuegos PlayStation 5 de Sony costará $499.99 dólares (unos 10,500 pesos mexicanos) y se lanzará el 12 de noviembre, dijo la compañía el miércoles, preparando una batalla navideña con la Xbox Series X de Microsoft sobre cuya nueva consola aparecerá bajo más árboles este año.

Los fanáticos de los videojuegos han estado ansiosos por las nuevas consolas, y no solo porque han estado en confinamiento desde marzo por la pandemia del Covid-19. El ciclo de vida de aproximadamente 7 años de una consola de videojuegos ha llegado a su fin. Ambas consolas predecesoras, Xbox One y PlayStation 4, se lanzaron en 2013.

Las nuevas consolas prometen tiempos de carga más rápidos, gráficos mejorados y nuevos juegos. La consola de Sony también es más cara esta vez; la PS4 se lanzó por $400 dólares en 2013.

La PS5 de Sony vendrá en dos modelos diferentes: una versión estándar con una unidad de disco Ultra HD Blu-ray por $499.99 (unos 10,500 pesos mexicanos) y una versión para videojuegos descargados sin unidad de disco que cuesta $399.99 (unos 8,500 pesos mexicanos). Aunque todavía puedes comprar juegos en discos ópticos, es cada vez más común que los jugadores los descarguen en formato digital.

