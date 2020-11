"Pasaporte anti Covid-19", la app que necesitarás llevar en tu próximo viaje

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), anunció que se encuentra trabajando en el desarrollo de una aplicación móvil que ayudará a los viajeros a demostrar su estado libre de Covid-19.

Ahora que el mundo se alista para recibir las primeras vacunas prometedoras contra el coronavirus, las aerolíneas internacionales plantean introducir este tipo de pasaportes para evitar contagios.

.IATA Travel Pass is a new global health solution to help govts re-open borders safely#IATATravelPass links a passengers ID + #health data+#COVID19 test or vaccine results giving govts confidence that #COVID19 transmission risk is minimized.

