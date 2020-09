Se "dispara" demanda de productos de consumo masivo

En épocas de pandemia, la demanda de productos de consumo masivo (FMCG en inglés) está cobrando una importante relevancia.

Y esque, de de acuerdo con el estudio Consumer Insights de la firma Kantar, que se realiza cada trimestre del año, se observó que, aunque el panorama no es muy alentador debido al impacto del Covid-19 durante el primer semestre del año, el crecimiento en gasto y volumen de esos productos tuvo el mejor inicio de año reportado en mucho tiempo al reportar con indicadores a doble dígito.

Todos los canastos tuvieron fuertes crecimientos, sin embargo, lácteos fue el que más avanzó en el segundo trimestre y esto fue impulsado por leche y queso, en contraste los productos de cuidado personal caen al perder compradores porque al estar en casa hay menos vanidad.

También se observa que en este periodo los productos de higiene personal siguieron creciendo, así como los de limpieza para el hogar.

"Durante la pandemia hemos tenido dos cambios de hábitos importantes en los hogares, en un inicio, hicimos menos compras, pero con carritos más llenos, para abastecernos.

En el segundo trimestre del año empezamos a aumentar las visitas al punto de venta, pero llevando menor cantidad por viaje.

El incremento en el gasto se da en parte por un aumento en precios, una razón es una menor compra de artículos en promoción. Ante este panorama los hogares están optando por productos que les hagan rendir su gasto, por ejemplo, migrando a marcas más baratas o llevando tamaños más grandes para que el costo por litro/kilo sea más económico" explicó Fabián Ghirardelly, Country Manager de la División Worldpanel de Kantar México.

Aunado a ello se detectó que los ingredientes para cocinar ganaron relevancia y posiblemente esto continuará para el resto del año, adelantó la firma en su reporte

"Las familias dedican más tiempo para preparar los alimentos y para hacer indulgencias. Lo anterior, ha provocado que se hagan dos ingestas más a la semana en el hogar. Al no tener tanta prisa en la mañana por salir a trabajar o a la escuela, las familias dedicaron más tiempo a preparar el desayuno.

Buscamos más practicidad y aprovechar los ingredientes que ya tenemos en casa", agregó al respecto Fabián Ghirardelly de Kantar México.

Haciendo un comparativo entre el consumo dentro de casa (In Home, en inglés) y fuera del hogar (OOH) se encontró que canales como conveniencia no compensan con compra para el hogar el gasto perdido fuera de casa.Además, conveniencia y On Premise Moderno fueron los más afectados en la compra de categorías de impulso para consumo Out Of Home.