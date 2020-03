Producción automotriz corre riesgo de agravarse en México

El engranaje de la industria automotriz en México podría reducir la velocidad debido al brote del virus COVID-19, ya que algunos ensambladores de vehículos podrían verse obligados a suspender la producción en las próximas semanas debido a la interrupción de envíos de partes desde China.



Algunas armadoras ya han experimentado el faltante de piezas automotrices, según divulgó un funcionario del gobierno estatal de Aguascalientes.



Advirtieron que de continuar esta situación o agravarse, las fábricas podrían caer en paros técnicos.



El martes por la noche, Volkswagen dio a conocer que había aislado en un hospital a un capacitador externo sospechoso de contagio, que recientemente

visitó su planta en Puebla.



Por su parte, Nissan está enviando autopartes por avión a sus plantas mexicanas en lugar de por barco, a pesar de un aumento en el costo, con la finalidad de evitar cualquier contratiempo en la producción.



El brote de coronavirus se ha extendido por la economía global y ha alterado las cadenas de suministro.



Los temores de una desaceleración de las ventas en EUA están considerados en los pronósticos de los analistas, pero los ejecutivos dijeron que la pandemia aún no ha afectado la demanda o la producción de las fábricas.



Los fabricantes de automóviles General Motors Co, Ford Motor Co y Fiat Chrysler Automobiles, de Detroit, dijeron ayer que no ha habido interrupción en la producción.

(Con información de Agencias)