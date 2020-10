Prevén recuperación gradual de mercado automotriz

Justo en septiembre, el mercado interno cumplió cuarenta meses de caídas desde junio de 2017 y el descenso en septiembre inmediato pasado nos augura una recuperación lenta de las ventas de automotores nuevos en México, afirmó Guillermo Prieto Treviño, durante la inauguración del Foro Automotor AMDA 2020.

Durante su discurso de inauguración en dicho evento, el presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) comentó que a inicios de la pandemia el panorama arrojaba una contracción cercana al 50 por ciento.

Sin embargo, explicó, "la capacidad de adaptación de los consumidores y de los distribuidores ha permitido disminuir el impacto de la crisis, por lo que ahora estimamos cerrar el 2020 con 945,000 unidades nuevas vendidas, lo que significa una disminución del 28% en comparación con el año anterior".

En su mensaje, el directivo reconoció el esfuerzo de los más de 2,400 negocios familiares que representan las agencias-distribuidoras, algunas ya con miembros de la tercera o cuarta generación y que representan a más de 40 marcas en el país en un mercado muy competitivo.

"Vemos que no han detenido su trabajo ningún día desde que inició la pandemia debido a las permanentes gestiones de la AMDA, amén del sentido común y de que es impostergable, trabajar y alinear intereses con las plantas armadoras y con toda la cadena del sector", comentó.

No obstante, advirtió, el modelo de negocio actual ya no podrá seguir vigente por mucho tiempo por lo que "debemos adecuarnos a las nuevas realidades y no será fácil en el corto plazo ante un ambiente tan complejo".

Además insistió en que es fundamental cuidar el capital humano y operar en un nuevo entorno y adaptarse a las tendencias de la industria a nivel nacional e internacional.

"A pesar de las dificultades actuales saldremos adelante y hoy más que nunca debemos estar unidos", enfatizó.

El presidente ejecutivo de la AMDA aseguró que el objetivo de la institución que representa es cuidar los intereses del sector de la distribución de vehículos ligeros y pesados en coordinación con las otras asociaciones del sector.

"En esta asociación siempre defenderemos la formalidad y la legalidad, y estaremos en contra de la sobre regulación, el abuso del poder y la corrupción", afirmó.