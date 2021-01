Prevén cierre de hasta 1,000 restaurantes... ¡por semana!

Las restricciones del gobierno local siguen dando un "golpe bajo" al sector restaurantero de Nuevo León, el cual podría enfrentar un cierre masivo de negocios si estas medidas continúan endureciéndose hacia esta industria.

Apenas hace unos días, las autoridades anunciaron que los supermercados y tiendas en general si podrían extender su horario de servicio hasta las 11 de la noche, sin embargo, para los restaurantes no fue así y este se mantiene unicamente hasta las 8 de la noche.

Al respecto, Jorge Moeller, dirigente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en el estado, previó que tomando en cuenta el escenario actual, por semana podrían cerrar sus puertas hasta 1,000 establecimientos generando la pérdida de 10,000 fuentes de trabajo.

En diciembre de 2019, el sector restaurantero de Nuevo León cerró con 21,100 establecimientos, para luego sufrir una desbandada y concluir el 2020 con alrededor de 11,100, lo que significó que en un solo año cerraron por lo menos 10,000 unidades.

El vocero de la Canirac lamentó que no exista certidumbre para trabajar y que a la fecha (contabilizando los cierres del 2020 y los que van del 2021) los cierres de negocios de este giro ya sumen poco más de 12,000, dejando sin empleo a más de 120,000 personas.

"Cada domingo que nos cierren fácil va a haber 1,000 restaurantes más que van a quebrar, es decir, 1,000 (negocios) por semana, y eso son 10,000 empleos",expresó.

En ese sentido, Moeller insistió en que "no se nos ha tomado en cuenta, y sigo insistiendo en que debe haber un comité de economía y salud. Muchos restauranteros ante la incertidumbre están diciendo que se van a esperar a ver pasa y que dicen (las autoridades) el siguiente jueves y así sucesivamente".

Entonces, "cada vez es mayor el desanimo (de empresarios restauranteros) porque es una batalla en donde no solo no te permiten pelear y no te dan rifle, no te dan balas, no te permiten ver al enemigo, pero eso sí, te dicen que juntos vamos a vencer al enemigo y te dicen que te escondas, que no hables, no te quejes o reclames o que no repeles,como dijo el gobernador ¿pues que clase de batalla es esa?", cuestionó el líder de la Canirac en la entidad.