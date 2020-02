Preocupa a EUA y UE la NOM de etiquetado norma oficial mexicana 051

Los gobiernos de Estados Unidos y de la Unión Europea han manifestado su preocupación ante la Norma Oficial Mexicana (NOM) 051 de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas por ser confusa, sin sustento técnico, ni científico, por no ser compatible con estándares internacionales y sobre todo, porque es una propuesta que no combate la obesidad.

Lo anterior lo señaló el presidente ejecutivo del Consejo Mexicano de la Industria del Consumo (ConMéxico), Jaime Zabludovsky, quien apuntó en conferencia de prensa que los cambios a la norma causan preocupación no solo al sector empresarial mexicano, sino a los extranjeros que mandan sus productos a México, por considerar que es más estricta que la de Chile.

Reiteró que autoridades de la Secretaría de Economía (SE) no escucharon razones sobre el tema, "fue una imposición", donde no se tomó en cuenta un estudio elaborado por las empresas y tampoco se tomó en cuenta las recomendaciones de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), ni de la Comisión Nacional de Competencia Económica (Cofece).

Según refirió, la Conamer sugiere a la SE que analice si la estrategia de política pública representa la mejor alternativa para abatir la prevalencia de sobrepeso y obesidad en la población del país.

Más allá, dijo, la exhorta a que, de forma coordinada con otras autoridades competentes, rediseñe los elementos regulatorios y no regulatorios.