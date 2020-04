Según el Procurador Federal del Consumidor, todo quien no respete el precio máximo de 15.50 será sancionado con una multa, "no estamos jugando", afirmó

Precio de la tortilla no subirá; Profeco sancionará a quien abuse

Para la tranquilidad de la sociedad y con la finalidad de evitar que se los vendedores abusen de la ciudadanía, el Procurador Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield Padilla, declaró que no hay justificación para que se presente un alza en el precio de las tortillas.

Se sabe que las cosechas de maíz de noviembre de 2019, ascienden a más de 16 mil toneladas del preciado producto, el cual es parte de la canasta básica en los hogares mexicanos. Según Sheffield Padilla, es una cantidad suficiente para dar abasto a la demanda de sus productos derivados.

Por tanto, todos los tortilleros de México deberán respetar el precio máximo de 15.50 pesos por kilo y de no acatar esta medida serán acreedores a una sanción económica. Cabe destacar que, en el caso del área metropolitana de Monterrey, múltiples tortillerías manejan un precio de 18 pesos por kilogramo.

Sheffield Padilla, recalcó que actualmente existen más de 400 agentes de la Profeco al servicio de los consumidores, esto con la finalidad de que ningún comerciante pretenda sacar provecho de la situación y abusar con precios elevados.

"No estamos jugando, lo hacemos con la ley en la mano y no vamos a permitir abusos; seamos solidarios, eso es lo que ocupa México, que seamos solidarios, no abusivos", confesó el funcionario.