Planea Facebook lanzar una red social de audio

Debido a que las plataformas de audio se están poniendo de moda, Facebook Inc. planea crear y lanzar una red social basada en chats de audio, según reportó el diario The New York Times.

Los ejecutivos de la compañía ordenaron desarrollar un producto similar a otras plataformas de comunicación de audio, como Clubhouse, una aplicación que incluso Mark Zuckerberg utiliza, de acuerdo a fuentes del medio estadounidense.

Cabe destacar que Facebook cuenta con su equipo de Experimentación de Nuevos Productos, cuya finalidad es desarrollar nuevas plataformas enfocadas en distintos rubros, puede ser viajes o música.

Sin embargo, muchos de esos productos son lanzados como prueba para evaluar su viabilidad y si existe el interés en ellos por parte de los usuarios.

¿Cómo funciona una red social de audio?

Parecido a un chat de Zoom, pero sin el aspecto visual, conservando sólo el auditivo. Una red social de audio permiten crear salas virtuales para platicar entre usuarios o sólo para escuchar conversaciones en directo.

Para ingresar a las aplicaciones móviles es necesario contar con una invitación, de lo contrario sólo se puede elegir y apartar un nombre de usuario.

Los audios para la app se graban directamente desde el teléfono o utilizando el micrófono de los auriculares, ya que los creadores buscan fomentar la espontaneidad, es decir, no se puede subir contenido pregrabado.