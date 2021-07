Urgen pequeños comercios por regreso a clases

México.-El sector de comercio en pequeño del país urgió a un regreso a clases presenciales de forma gradual.

Este proceso además debe de ir acompañado de la implementación de un programa de rehabilitación de escuelas a nivel nacional, consideró la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC).

El dirigente de dicha organización, Cuauhtémoc Rivera, lamentó que dentro de este entorno, el Covid provocó la deserción de cerca de 5 millones de estudiantes de los 33 millones inscritos en 2020.

Además, agregó que hay que saber que en México hay 230,000 escuelas públicas de educación básica y de ellas, un 27% no tiene agua, un 17% no tiene drenaje ni sanitarios;

Un 30% carece de luz, por corte o robo de cableado, un 78% no tiene Internet y un 90% no tiene Internet en los salones de clases.

Solo 51,000 escuelas, una sexta parte, han sido beneficiadas en alguna forma por el programa “La Escuela es Nuestra”, apuntó.

“La pandemia provocó el total abandono de las escuelas, muchas fueron desvalijadas y saqueadas, no se aprovechó la ausencia escolar para rehabilitarlas y cuidarlas.

Volver a clases exige un programa nacional de rehabilitación y mantenimiento de los planteles, con techo presupuestal similar o mayor al que se le asigna al rubro de seguridad”, comentó.

Reiteró que el regreso a clases debe ser gradual, voluntario y con presencialidad rotativa.

“Por desgracia, ahora los padres de familia no tienen recursos, tiempo ni ánimo para hacerse cargo del mantenimiento y rehabilitación de las escuelas; muchos han perdido su empleo, enfermado, perdido seres queridos y no les alcanza para su manutención; desgraciadamente, no están en condiciones de apoyar a las escuelas como siempre lo han hecho”, subrayó Rivera