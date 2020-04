Piden medidas preventivas enfocadas a trabajadores

Como parte de las medidas preventivas que deben aplicarse ante la pandemia del COVID-19, la Caintra Nuevo León, junto al Instituto de Movilidad y Accesibilidad, solicitó a las empresas de los giros esenciales adoptar algunas medidas para evitar saturaciones en el transporte público.



A detalle dijo que debe de tomarse en cuenta que actualmente, existen dos momentos pico al día, en donde el flujo de usuarios aumenta de manera importante llegando a saturar las unidades de transporte y aumentando lo riesgos de contagiar o ser contagiado de COVID-19.



Estos horarios son las 7 de la mañana y las 6 de la tarde, precisó el organismo encabezado por Adrián Sada Cueva.



En ese sentido solicitó aplicar horarios escalonados para ingresos y salidas, como una de las alternativas más viables.



Para el primero de los casos sugirió que las entradas a los centros de trabajo sean entre las 6:30 am y las 9:30 am, mientras que las salidas sean a partir de las 4:00 pm y hasta las 7:00 pm, permitiendo que así las unidades de transporte pública no circulen saturadas como ocurre habitualmente en las horas pica mencionadas.



Otras medidas recomendadas por Caintra son distribuir cubrebocas a los colaboradores para prevenir contagio en el transporte público, así como promover su uso en todos los espacios (trabajo, casa y trayectos) ante la resistencia cultural que pudiera presentarse.