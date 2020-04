Piden empresarios ampliar horario de transporte público

Monterrey.- Luego de las medidas anunciadas por el gobierno local con relación a la operación de rutas de transporte urbano y metro, el sector empresarial de Nuevo León alzó la mano y pidió que se considere la extensión del horario de servicio, al menos hasta las once de la noche.

Los restauranteros fueron los primeros en levantar la voz al afirmar que si se reducen horarios, los pocos empleados que ahora se encuentran trabajando en "cocinas" se ven fuertemente afectados en sus traslados.

Por lo regular ahí se brinda atención a los pedidos vía app móvil y laboran alrededor de 5 personas por local.

"Después de lo anunciado ahora parece sardina toda la gente, están todos encima, hay mucha aglomeración por eso la sugerencia es extender el horario de las 9 a las 11 de la noche. A lo mejor en otras industrias si funciona que sea de 6 de la mañana a 9, y en la noche igual de 6 pm a 9 pm, pero en nosotros no aplica.

Mucha gente a esa hora apenas anda pidiendo para que lleven algo de cenar y no es posible que no vayamos a tener quien atienda en ese horario, nosotros tenemos o requerimos de horarios más extensos, para poder apagar nuestras cocinas mínimo hasta despuesito de las 10 y se surta hasta las 11 lo que en ese lapso sea preparado", explicó.

Y lo peor, agregó, es que además se anule ese transporte público en domingo, días festivos o asuetos, pues es cuando la gente más pide a domicilio.

A su vez, Alejandro Garza, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles de Nuevo León mencionó que cuentan actualmente con algunas unidades operando por necesidad de algún alojamiento, por lo que la medida afecta a sus empleados.

"Los hoteles trabajamos 24 horas, no cerramos y por ende no estamos de acuerdo con esta política, al menos pedimos que no sea algo tan drástico", subrayó.